Ник Киргиос и Джек Сок примут участие в соревнованиях в Атланте
Австралийский теннисист Ник Киргиос и американец Джек Сок сыграют на турнире BB&T Atlanta Open, которые пройдут с 24-го по 30-е июля в Атланте (США).
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«В 2016 году поддержка трибун была просто неимоверной. Думаю, что та проведённая в Атланте неделя была лучшей за долгое время для меня», — приводит слова Киргиоса
Напомним, что 21-летний представитель Австралии является действующим чемпионом данного турнира.
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