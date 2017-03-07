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https://sport.mail.ru/news/tennis/29000437/
7 марта 2017, 16:21 | Теннис | GoTennis.ru

Ник Киргиос и Джек Сок примут участие в соревнованиях в Атланте

Австралийский теннисист Ник Киргиос и американец Джек Сок сыграют на турнире BB&T Atlanta Open, которые пройдут с 24-го по 30-е июля в Атланте (США).

Австралийский теннисист Ник <span class=error>Киргиос</span> и американец Джек Сок сыграют на турнире BB&T Atlanta <span class=error>Open</span> которые пройдут с 24-го по 30-е июля в Атланте (США). Увеличить
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«В 2016 году поддержка трибун была просто неимоверной. Думаю, что та проведённая в Атланте неделя была лучшей за долгое время для меня», — приводит слова Киргиоса пресс-служба соревнований.

Напомним, что 21-летний представитель Австралии является действующим чемпионом данного турнира.
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