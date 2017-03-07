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https://sport.mail.ru/news/tennis/29000194/
7 марта 2017, 16:20 | Теннис | GoTennis.ru

Вероника Кудерметова не смогла выйти в основную сетку турнира ITF в Чжухае

19-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 199-ю строчку в мировой табели о рангах, успешно преодолела квалификационный барьер соревнований категории ITF в Чжухае (Китай) с общим призовым фондом $60,000.

19-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова занимающая 199-ю строчку в мировой табели о рангах успешно преодолела квалификационный барьер соревнований категории ITF в <span class=error>Чжухае</span> (Китай) с общим призовым фондом 60000. Увеличить
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В последнем матче квалификации россиянка со счётом 2/6, 4/6 потерпела поражение от 204-й ракетки мира, 24-летней кореянки На-Лэ Хан.

Первая официальная встреча соперниц длилась 1 час 13 минут. За это время Вероника записала в свой актив два эйса и пять двойных ошибок, реализовав всего один брейк-пойнт. Её оппонентка лишь раз подала навылет, сделала четыре брейка и трижды ошиблась при подаче.
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