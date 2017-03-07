Вероника Кудерметова не смогла выйти в основную сетку турнира ITF в Чжухае

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В последнем матче квалификации россиянка со счётом 2/6, 4/6 потерпела поражение от 204-й ракетки мира, 24-летней кореянки На-Лэ Хан.