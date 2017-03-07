Чжухай. Валерия Савиных завершила выступление на турнире категории ITF

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Первая встреча спортсменок длилась 1 час 47 минут. За это время Валерия реализовала два брейк-пойнта и четыре раза ошиблась при подаче, а Патти сделала пять эйсов, четыре брейка и три двойные ошибки.

В первом раунде соревнований в Чжухае Патти Шнидер встретится с россиянкой Анной Калинской.