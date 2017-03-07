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https://sport.mail.ru/news/tennis/29000193/
7 марта 2017, 16:20 | Теннис | GoTennis.ru

Чжухай. Валерия Савиных завершила выступление на турнире категории ITF

26-летняя российская теннисистка Валерия Савиных, занимающая 365-е место в рейтинге WTA, покидает турнир серии ITF в Китае с призовым фондом $60,000, проиграв 328-й ракетке мира, 38-летней швейцарке Патти Шнидер, — 5/7, 5/7.

26-летняя российская теннисистка Валерия <span class=error>Савиных</span> занимающая 365-е место в рейтинге WTA покидает турнир серии ITF в Китае с призовым фондом 60000 проиграв 328-й ракетке мира 38-летней швейцарке <span class=error>Патти</span> <span class=error>Шнидер</span> — 5/7 5/7. Увеличить
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Первая встреча спортсменок длилась 1 час 47 минут. За это время Валерия реализовала два брейк-пойнта и четыре раза ошиблась при подаче, а Патти сделала пять эйсов, четыре брейка и три двойные ошибки.

В первом раунде соревнований в Чжухае Патти Шнидер встретится с россиянкой Анной Калинской.
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