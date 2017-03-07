Чжухай. Валерия Савиных завершила выступление на турнире категории ITF
26-летняя российская теннисистка Валерия Савиных, занимающая 365-е место в рейтинге WTA, покидает турнир серии ITF в Китае с призовым фондом $60,000, проиграв 328-й ракетке мира, 38-летней швейцарке Патти Шнидер, — 5/7, 5/7.
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Первая встреча спортсменок длилась 1 час 47 минут. За это время Валерия реализовала два
В первом раунде соревнований в Чжухае Патти Шнидер встретится с россиянкой Анной Калинской.
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