Евгений Донской с победы стартовал на «Челленджере» в Китае

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 16 минут, проведённые на корте, Евгений сделал четыре эйса, три брейка и две двойные ошибки, а Марко 12 раз подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и трижды ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований в Чжухае Евгений Донской сразится с хозяином кортов Янь Баем.