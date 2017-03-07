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7 марта 2017, 16:19 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской с победы стартовал на «Челленджере» в Китае

99-я ракетка мира, 26-летний россиянин Евгений Донской, успешно стартовал на турнире серии «Челленджер» в Китае, сломив в дебютном поединке сопротивление 207-го номер мирового рейтинга, 22-летнего серба Марко Тепаваца, — 6/7 (4), 6/4, 7/5.

99-я ракетка мира 26-летний россиянин Евгений Донской успешно стартовал на турнире серии Челленджер в Китае сломив в дебютном поединке сопротивление 207-го номер мирового рейтинга 22-летнего серба Марко Тепаваца — 6/7 (4) 6/4 7/5. Увеличить
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За 2 часа 16 минут, проведённые на корте, Евгений сделал четыре эйса, три брейка и две двойные ошибки, а Марко 12 раз подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и трижды ошибся на подаче. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором круге соревнований в Чжухае Евгений Донской сразится с хозяином кортов Янь Баем.
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