Евгений Донской с победы стартовал на «Челленджере» в Китае
99-я ракетка мира, 26-летний россиянин Евгений Донской, успешно стартовал на турнире серии «Челленджер» в Китае, сломив в дебютном поединке сопротивление 207-го номер мирового рейтинга, 22-летнего серба Марко Тепаваца, — 6/7 (4), 6/4, 7/5.
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За 2 часа 16 минут, проведённые на корте, Евгений сделал четыре эйса, три брейка и две двойные ошибки, а Марко 12 раз подавал навылет, реализовал один
Во втором круге соревнований в Чжухае Евгений Донской сразится с хозяином кортов Янь Баем.
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