Вероника Кудерметова вышла в основную сетку турнира ITF в Чжухае
19-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 199-ю строчку в мировой табели о рангах, успешно преодолела квалификационный барьер соревнований категории ITF в Чжухае (Китай) с общим призовым фондом $60,000.
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В последнем матче квалификации россиянка со счётом 6/2, 6/4 нанесла поражение 204-й ракетке мира, 24-летней кореянке
Первая официальная встреча соперниц длилась 1 час 13 минут. За это время Вероника записала в свой актив два эйса и пять двойных ошибок, реализовав всего один
Соперница Вероники Кудерметовой по первому кругу основного турнира определится несколько позже.
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