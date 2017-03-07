Вероника Кудерметова вышла в основную сетку турнира ITF в Чжухае

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В последнем матче квалификации россиянка со счётом 6/2, 6/4 нанесла поражение 204-й ракетке мира, 24-летней кореянке На-Лэ Хан.

Первая официальная встреча соперниц длилась 1 час 13 минут. За это время Вероника записала в свой актив два эйса и пять двойных ошибок, реализовав всего один брейк-пойнт. Её оппонентка лишь раз подала навылет, сделала четыре брейка и трижды ошиблась при подаче.

Соперница Вероники Кудерметовой по первому кругу основного турнира определится несколько позже.