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https://sport.mail.ru/news/tennis/28999272/
7 марта 2017, 16:18 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова входит в Топ-3 игроков, которым предстоит защитить наибольшее количество очков в марте

Восьмой номер мировой классификации, россиянка Светлана Кузнецова, занимает третье место в списке игроков по количеству очков, которые ей предстоит защитить на соревнованиях в марте.

Восьмой номер мировой классификации россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> занимает третье место в списке игроков по количеству очков которые ей предстоит защитить на соревнованиях в марте. Увеличить
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Так, на турнире в Индиан-Уэллсе российской спортсменке необходимо будет защитить 10 очков, а на соревнованиях в Майами — 650.

Лидирует в этом списке беларуска Виктория Азаренко.
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