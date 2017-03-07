Светлана Кузнецова входит в Топ-3 игроков, которым предстоит защитить наибольшее количество очков в марте
Восьмой номер мировой классификации, россиянка Светлана Кузнецова, занимает третье место в списке игроков по количеству очков, которые ей предстоит защитить на соревнованиях в марте.
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Так, на турнире в
Лидирует в этом списке беларуска Виктория Азаренко.
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