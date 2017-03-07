Серена Уильямс может потерять лидерство в рейтинге по итогам соревнований в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, по итогам грядущего турнира BNP Paribas Open в
Индиан-Уэллсе может потерять первую строку в рейтинге WTA.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чтобы этого не произошло, представительнице США необходимо будет выйти в ½ финала соревнований, если немка Анжелик Кербер проиграет в четвёртом круге турнира или раньше. Также
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter