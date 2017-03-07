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https://sport.mail.ru/news/tennis/28999029/
7 марта 2017, 14:03 | Теннис | GoTennis.ru

Серена Уильямс может потерять лидерство в рейтинге по итогам соревнований в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, по итогам грядущего турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе может потерять первую строку в рейтинге WTA.

Первая ракетка мира американка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> по итогам грядущего турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span> в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> может потерять первую строку в рейтинге WTA. Увеличить
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Чтобы этого не произошло, представительнице США необходимо будет выйти в ½ финала соревнований, если немка Анжелик Кербер проиграет в четвёртом круге турнира или раньше. Также Уильямс-младшую устроят такие варианты как выход в финал при проигрыше Кербер в четвертьфинале и победа на соревнованиях, если немецкая спортсменка доберётся до полуфинала или финала.
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