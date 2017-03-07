Серена Уильямс может потерять лидерство в рейтинге по итогам соревнований в Индиан-Уэллсе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чтобы этого не произошло, представительнице США необходимо будет выйти в ½ финала соревнований, если немка Анжелик Кербер проиграет в четвёртом круге турнира или раньше. Также Уильямс-младшую устроят такие варианты как выход в финал при проигрыше Кербер в четвертьфинале и победа на соревнованиях, если немецкая спортсменка доберётся до полуфинала или финала.