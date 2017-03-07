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https://sport.mail.ru/news/tennis/28998526/
7 марта 2017, 13:42 | Теннис | GoTennis.ru

Пабло Куэвас стал десятым теннисистом, трижды подряд побеждавшим на одном турнире

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас благодаря своему триумфу на соревнованиях Brasil Open в Сан-Паулу (Бразилия) стал десятым действующим игроком, который смог одержать три победы подряд на одном турнире АТР.

Уругвайский теннисист <span class=error>Пабло</span> <span class=error>Куэвас</span> благодаря своему триумфу на соревнованиях Brasil <span class=error>Open</span> в <nobr>Сан-Паулу</nobr> (Бразилия) стал десятым действующим игроком который смог одержать три победы подряд на одном турнире <span class=error>АТР</span>. Увеличить
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Прежде это удавалось сделать сербу Новаку Джоковичу (Australian Open, Итоговое первенство АТР, Индиан-Уэллс, Майами, Париж, Пекин), швейцарцу Роджеру Федереру (Уимблдон, US Open, Индиан-Уэллс, Галле, Дубай, Базель), испанцу Рафаэлю Надалю («Ролан Гаррос», Монте-Карло, Рим, Барселона), испанцу Давиду Ферреру (Окленд, Буэнос-Айрес, Акапулько), швейцарцу Стэну Вавринке (Ченнай), японцу Кеи Нишикори (Мемфис), канадцу Милошу Раоничу (Сан-Хосе), американцу Джону Иснеру (Атланта) и доминиканцу Виктору Эстрелье (Кито).
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