Пабло Куэвас стал десятым теннисистом, трижды подряд побеждавшим на одном турнире
Уругвайский теннисист Пабло Куэвас благодаря своему триумфу на соревнованиях Brasil Open в
Сан-Паулу (Бразилия) стал десятым действующим игроком, который смог одержать три победы подряд на одном турнире АТР.
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Прежде это удавалось сделать сербу Новаку Джоковичу (Australian Open, Итоговое первенство АТР,
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