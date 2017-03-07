Сегодня день рождения у Ивана Лендла!

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Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Лендла и желает ему крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.

Иван Лендл родился 7 марта 1960 года в чехословацком городе Острава. Профессиональную карьеру начал в 1978 году. За время выступлений выиграл 94 турнира АТР, в том числе — восемь турниров «Большого шлема». В феврале 1983 года Иван стал первой ракеткой мира и всего провел на вершине рейтинга 270 недель — достижение, которое с тех пор превзошли только Пит Сампрас и Роджер Федерер.



Лендл побеждал на всех турнирах «Большого шлема», кроме Уимблдона. Он специально тренировался, чтобы изменить манеру своей игры для успешного выступления на травяном покрытии, дважды доходил до финала этого турнира, но оба раза проигрывал. Также на счету Ивана — пять побед на Итоговом чемпионате АТР.



В 1980 году теннисист в составе сборной Чехословакии стал обладателем Кубка Дэвиса. В 1992 году теннисист принял гражданство США, а ещё через два года завершил профессиональную карьеру. С 2001 года является членом Международного зала теннисной славы.

За свою профессиональную карьеру спортсмен заработал более $21,000,000 призовых.



После окончания карьеры теннисиста Лендл всерьёз увлёкся гольфом и даже выступал на нескольких любительских турнирах. В настоящее время Иван вместе с женой Самантой и пятью дочерьми живёт в США. Трое из его дочерей также играют в гольф за сборные своих университетов.

С декабря 2011 года по март 2014 Лендл был тренером британского теннисиста Энди Маррея. Под его руководством шотландец выиграл US Open и Уимблдон, а также стал Олимпийским чемпионом Игр в Лондоне (Великобритания). С июля по август 2015 года Иван работал вместе с болгарином Григором Димитровым.