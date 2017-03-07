Белорусские теннисистки не вышли в основную сетку на турнирах в США и Китае

На соревнованиях серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $6,9 млн) Александра Саснович, занимающая 114-е место в мировом рейтинге, в первом квалификационном раунде уступила в трехсетовом поединке американской теннисистке Саманте Кроуфорд, которая находится на 154-й позиции в рейтинге WTA, — 6:2, 3:6, 2:6. Год назад победительницей этого турнира стала лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

На турнире в китайском Чжухане (призовой фонд — $60 тыс.) белоруска Вера Лапко (293-й номер рейтинга WTA) после двух побед проиграла в третьем раунде китаянке Хао Чен Тань (523) — 4:6, 4:6. В мужской части этих соревнований белорус Владимир Игнатик (163) победил немецкого теннисиста Даниэля Мазура (210 АТП) — 6:2, 6:4.