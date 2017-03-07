Белорусские теннисистки не вышли в основную сетку на турнирах в США и Китае
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки не смогли пробиться в основную сетку на турнирах в США и Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На соревнованиях серии «Премьер» в американском
На турнире в китайском Чжухане (призовой фонд — $60 тыс.) белоруска Вера Лапко (293-й номер рейтинга WTA) после двух побед проиграла в третьем раунде китаянке Хао Чен Тань (523) — 4:6, 4:6. В мужской части этих соревнований белорус Владимир Игнатик (163) победил немецкого теннисиста Даниэля Мазура (210 АТП) — 6:2, 6:4.
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