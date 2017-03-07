Четыре представителя Украины сыграют в основной сетке теннисного турнира в Индиан-Уэллс

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В женских соревнованиях 10-я ракетка мира Элина Свитолина получила на турнире десятый номер посева и пропустит первый круг. Во втором раунде уроженка Одессы встретится с победительницей матча между Катериной Бондаренко, занимающей 75-ю позицию в рейтинге WTA, и китаянкой Ван Цян (#60 WTA).

Свитолина, лучшим результатом которой на турнире является четвёртый круг в 2015 году, сыграет в Индиан-Уэллсе в пятый раз. В свою очередь, Бондаренко приехала в Калифорнию уже в седьмой раз. В прошлом сезоне Катерина показала свой лучший результат на данном турнире, уступив в четвёртом круге будущей финалистке Серене Уильямс.

В свою очередь, Леся Цуренко (#41 WTA) имя своей соперницы по первому кругу узнает ближе к утру среды, когда завершатся все матчи квалификации. Для украинки это выступление будет уже шестым на BNP Paribas Open, где в 2015 году она дошла до четвертьфинала, но не смогла доиграть матч против Елены Янкович из Сербии.

В квалификации турнира участвовала Катерина Козлова, которая уже в первом матче уступила Франческе Скьявоне (Италия) со счетом 6:3, 1:6, 4:6.

В мужском турнире Илья Марченко (АТР 109), 10-й сеяный в квалификации, стартует матчем против россиянина Теймураза Габашвили (АТР 165). Ранее теннисисты встречались на корте уже трижды: украинец ведет 2−1 и на его счету остался последний поединок состоявшийся в Дохе в прошлом году.

Сергей Стаховский (АТР 110) получил 11-й номер посева в квалификационной сетке и в стартовом матче проведет первый очный поединок против Федерико Гайо. 25-летний итальянец в рейтинге ATP занимает 159-е место.

В основной сетке соревнований выступит Александр Долгополов.