Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина номинирована на звание «Удар февраля»
Имя победительницы назовут 10 марта.
Всемирная теннисная ассоциация WTA обнародовала список претендентов, в котором значится Дарья Касаткина.
В него вошли красивые и результативные удары немки Анжелики Кербер, чешки Каролины Плишковой, француженки Кристины Младенович, датчанки Каролины Возняцки, а также удар тольяттинки Дарьи Касаткиной.
Имя победительницы назовут 10 марта, пишет Радио август.
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