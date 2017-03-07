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7 марта 2017, 12:13 | Теннис | НИА Самара

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина номинирована на звание «Удар февраля»

Имя победительницы назовут 10 марта.

Всемирная теннисная ассоциация WTA обнародовала список претендентов, в котором значится Дарья Касаткина.

В него вошли красивые и результативные удары немки Анжелики Кербер, чешки Каролины Плишковой, француженки Кристины Младенович, датчанки Каролины Возняцки, а также удар тольяттинки Дарьи Касаткиной.

Имя победительницы назовут 10 марта, пишет Радио август.
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