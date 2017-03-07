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7 марта 2017, 12:36 | Теннис | GoTennis.ru

Сборная Мира обыграла команду Америки на выставочном турнире в Нью-Йорке

В Нью-Йорке завершились показательные соревнования BNP Paribas Showdown, проводившиеся в рамках Всемирного дня тенниса. Итоговую победу одержала сборная Мира, которая взяла верх над командой Америки со счётом 29/24.

В <nobr>Нью-Йорке</nobr> завершились показательные соревнования BNP Paribas Showdown проводившиеся в рамках Всемирного дня тенниса. Итоговую победу одержала сборная Мира которая взяла верх над командой Америки со счётом 29/24. Увеличить
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Всего было сыграно шесть матчей:

Ллейтон Хьюитт/Ник Киргиос (Мир) — Энди Роддик/Джек Сок (Америка) — 5/4
Ллейтон Хьюитт (Мир) — Энди Роддик (Америка) — 5/4
Гарбин Мугуруса/Кеи Нишикори (Мир) — Винус Уильямс/Хуан Мартин Дель Потро (Америка) — 5/3
Винус Уильямс (Америка) — Гарбин Мугуруса (Мир) — 5/4
Ник Киргиос (Мир) — Джек Сок (Америка) — 5/4
Кеи Нишикори (Мир) — Хуан Мартин Дель Потро (Америка) — 5/4.
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