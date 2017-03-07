Сегодня день рождения у Шамиля Тарпищева!
Сегодня свой 69-й день рождения отмечает президент Федерации тенниса России, капитан сборной России в «Кубке Дэвиса» Шамиль Тарпищев.
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Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Шамиля Анвяровича и желает ему доброго здоровья и успехов во всех направлениях деятельности.
Шамиль Анвярович Тарпищев родился 7 марта 1948 года в Москве. С детства активно занимался спортом, играл в футбол и хоккей с мячом. В 1956 году, после полученной на футбольной тренировке травмы, пришёл в теннис. После окончания средней школы поступил на биологический факультет МГУ.
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