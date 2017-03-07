Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28996270/
7 марта 2017, 11:21 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Шамиля Тарпищева!

Сегодня свой 69-й день рождения отмечает президент Федерации тенниса России, капитан сборной России в «Кубке Дэвиса» Шамиль Тарпищев.

Сегодня свой 69-й день рождения отмечает президент Федерации тенниса России капитан сборной России в Кубке <span class=error>Дэвиса</span> <span class=error>Шамиль</span> Тарпищев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Шамиля Анвяровича и желает ему доброго здоровья и успехов во всех направлениях деятельности.

Шамиль Анвярович Тарпищев родился 7 марта 1948 года в Москве. С детства активно занимался спортом, играл в футбол и хоккей с мячом. В 1956 году, после полученной на футбольной тренировке травмы, пришёл в теннис. После окончания средней школы поступил на биологический факультет МГУ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Тарпищев: Вихлянцева должна была играть в первый день Кубка Федерации вместо Блинковой

Тарпищев: Вихлянцева должна была играть в первый день Кубка Федерации вместо Блинковой

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева должна была играть в первый день матча Кубка Федерации с командой Тайваня вместо Анны Блинковой, но не смогла из-за плохого самочувствия, поэтому замена на второй день была плановой. Об этом журналистам сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Еще 7 новостей  Все новости
07 марта

Сборная Мира обыграла команду Америки на выставочном турнире в Нью-Йорке

Альберт Рамос: У меня было мало шансов на положительный результат

Пабло Куэвас: Ощущения от победы далеко не такие, как в прошлые годы