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https://sport.mail.ru/news/tennis/28996051/
7 марта 2017, 11:00 | Теннис | GoTennis.ru

Прошла жеребьёвка квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе состоялась жеребьёвка мужского турнира BNP Paribas Open, который состоится с 8 по 19 марта.

В <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> состоялась жеребьёвка мужского турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span> который состоится с 8 по 19 марта. Увеличить
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За место в основной сетке соревнований поборются два россиянина — Теймураз Габашвили и Андрей Рублев.

На старте квалификационного отбора Габашвили предстоит сразиться с украинцем Ильёй Марченко, а Рублёв померится силами с австралийцем Эндрю Уиттингтоном.
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