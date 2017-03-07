Прошла жеребьёвка квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Индиан-Уэллсе состоялась жеребьёвка мужского турнира BNP Paribas Open, который состоится с 8 по 19 марта.
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За место в основной сетке соревнований поборются два россиянина — Теймураз Габашвили и Андрей Рублев.
На старте квалификационного отбора Габашвили предстоит сразиться с украинцем Ильёй Марченко, а Рублёв померится силами с австралийцем Эндрю Уиттингтоном.
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