Турниры прошедшей недели. Возвращение Маррея, хет-трик Куэваса и долгожданный триумф Барти
Прошедшая неделя в мировом Туре получилась очень насыщенной событиями. Основное внимание любителей тенниса, конечно, привлекали мужские турниры, однако и на женских соревнованиях было на что посмотреть.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Главным стартом прошедшей недели был турнир АТР Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ). Безусловно, главным фаворитом здесь считался Энди Маррей. У британца, хоть и не слишком удачно начавшего сезон, было время на исправление мельбурнских ошибок. Шотландец был готов в очередной раз напомнить, что по праву занимает первое место рейтинга.
Энди без труда преодолел два стартовых раунда, затем взял верх в эпическом противостоянии с немцем Филиппом Кольшрайбером на стадии ¼ финала (тай-брейк из 38 очков — это вам не шутки), а в полуфинале переиграл Люку Пуйе. Конечно, соперником Маррея на этом этапе многие желали видеть Роджера Федерера, но швейцарец очень неожиданно оступился во втором круге, проиграв россиянину Евгению Донскому. Что интересно, на решающем
Пуйе, который и стал обидчиком Донского в четвертьфинале борьбу британцу навязать смог только в первом сете, а затем довольно быстро сложил оружие. Ещё проще сложился для Энди решающий поединок. В нём лидеру мировой классификации противостоял Фернандо Вердаско.
Испанец, без сомнений, может занести турнир в Дубае себе в актив — чего стоят только последовательные победы над двумя сеяными, Роберто
На турнире Brasil Open в
Пожалуй, труднее всего пришлось Пабло Куэвасу, который защищал чемпионский титул. В четвертьфинале ему лишь в трёх упорных сетах удалось одолеть аргентинца Диего Шварцмана. В поединке за выход финал уругваец переиграл испанца Пабло
В параллельном полуфинале состоялась встреча испанца Альберта Рамоса и португальца Жоао Соусы. В первом сете победу на
Решающий поединок начался в воскресенье, а завершился в понедельник — в определение сильнейшего вмешалась погода. Если в первой половине встречи небольшим преимуществом, выразившимся в победе на
На мужском турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько болельщики затаив дыхание ждали в финале одно из классических дерби — Джокович против Надаля. Впрочем, с задачей дойти до финального поединка справился лишь один из них.
Новаку досталась очень непростая сетка, и если в двух стартовых раундах он всё же переиграл своих оппонентов — Мартина Клижана и Хуана Мартина Дель Потро, то в ¼ финала в напряжённом матче потерпел поражение от Ника Киргиоса. Казалось, этот успех должен был вдохновить австралийца, однако в следующем поединке он уступил американцу Сэму Куэрри, до этого победившему ещё одного молодого таланта, австрийца Доминика Тима.
В нижней части сетки за выход в финал боролись второй и третий номера посева — Рафаэль Надаль и Марин Чилич. Последний до этого одержал две трудных победы, хотя в ½ финала прошёл без борьбы, тогда как испанец не проиграл своим оппонентам ни сета. Впрочем, вряд ли
Сложно сказать, что произошло с Рафаэлем в решающем поединке — в течение практически всей встречи Куэрри играл увереннее и заслуженно добился победы в двух партиях.
На женских соревнованиях в Акапулько первая ракетка также не смогла добиться успеха. Впрочем, до поры Мирьяна
Во втором полуфинале встречались француженка Кристина Младенович и её тёзка, американка МакХэйл, до этого на удивление легко расправившаяся с Моникой Пюиг из
В финале именно Кристина считалась фаворитом, но Цуренко агрессивно сыграла уже на старте, несколько удивив тем самым соперницу, а во втором сете, хотя и столкнулась с трудностями, в итоге сумела их преодолеть и завоевала третий титул в карьере.
Поддержать успех соотечественницы могла Элина Свитолина на турнире в Alya Malaysian Open в
Так в результате и произошло. Обидчицу Суарес Наварро, японку Мию Като, разгромила австралийка Эшли Барти, затем победившая Чжан
По всей видимости, этот успех отнял у Хибино слишком много сил, потому как составить серьёзную конкуренцию Барти она не смогла, взяв всего пять геймов. Таким образом, австралийская спортсменка впервые в карьере стала чемпионкой турнира WTA, окончательно оформив своё возвращение в Тур.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter