Турниры прошедшей недели. Возвращение Маррея, хет-трик Куэваса и долгожданный триумф Барти

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Главным стартом прошедшей недели был турнир АТР Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ). Безусловно, главным фаворитом здесь считался Энди Маррей. У британца, хоть и не слишком удачно начавшего сезон, было время на исправление мельбурнских ошибок. Шотландец был готов в очередной раз напомнить, что по праву занимает первое место рейтинга.

Энди без труда преодолел два стартовых раунда, затем взял верх в эпическом противостоянии с немцем Филиппом Кольшрайбером на стадии ¼ финала (тай-брейк из 38 очков — это вам не шутки), а в полуфинале переиграл Люку Пуйе. Конечно, соперником Маррея на этом этапе многие желали видеть Роджера Федерера, но швейцарец очень неожиданно оступился во втором круге, проиграв россиянину Евгению Донскому. Что интересно, на решающем тай-брейке Федерер вёл 5:2, но в итоге уступил.

Пуйе, который и стал обидчиком Донского в четвертьфинале борьбу британцу навязать смог только в первом сете, а затем довольно быстро сложил оружие. Ещё проще сложился для Энди решающий поединок. В нём лидеру мировой классификации противостоял Фернандо Вердаско.

Испанец, без сомнений, может занести турнир в Дубае себе в актив — чего стоят только последовательные победы над двумя сеяными, Роберто Бауститой-Агутом и Гаэлем Монфисом — но в финальной встрече Вердаско сумел взять только пять геймов. Таким образом, Маррей завоевал дебютный трофей в сезоне и продемонстрировал очень приличную форму в преддверии американских «Мастерсов».

На турнире Brasil Open в Сан-Паулу состав участников был не так силён, да и сенсационными результатами данные соревнования не порадовали: четвёрка первых сеяных игроков дружно шагнула в ½ финала турнира.

Пожалуй, труднее всего пришлось Пабло Куэвасу, который защищал чемпионский титул. В четвертьфинале ему лишь в трёх упорных сетах удалось одолеть аргентинца Диего Шварцмана. В поединке за выход финал уругваец переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, получившего первый номер при посеве и рассчитывавшего на продолжение успешного выступления в Южной Америке.

В параллельном полуфинале состоялась встреча испанца Альберта Рамоса и португальца Жоао Соусы. В первом сете победу на тай-брейке вырвал Соуса, но затем Рамосу удалось переломить ход матча и добиться победы.

Решающий поединок начался в воскресенье, а завершился в понедельник — в определение сильнейшего вмешалась погода. Если в первой половине встречи небольшим преимуществом, выразившимся в победе на тай-брейке стартовой партии, владел Рамос, то в доигровке сильнее уже был Куэвас. Победы во втором и третьем сетах позволили уругвайцу в третий раз подряд завоевать трофей в Сан-Паулу — завидное постоянство.

На мужском турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько болельщики затаив дыхание ждали в финале одно из классических дерби — Джокович против Надаля. Впрочем, с задачей дойти до финального поединка справился лишь один из них.

Новаку досталась очень непростая сетка, и если в двух стартовых раундах он всё же переиграл своих оппонентов — Мартина Клижана и Хуана Мартина Дель Потро, то в ¼ финала в напряжённом матче потерпел поражение от Ника Киргиоса. Казалось, этот успех должен был вдохновить австралийца, однако в следующем поединке он уступил американцу Сэму Куэрри, до этого победившему ещё одного молодого таланта, австрийца Доминика Тима.

В нижней части сетки за выход в финал боролись второй и третий номера посева — Рафаэль Надаль и Марин Чилич. Последний до этого одержал две трудных победы, хотя в ½ финала прошёл без борьбы, тогда как испанец не проиграл своим оппонентам ни сета. Впрочем, вряд ли кто-то мог предположить, что данный матч завершится разгромом — Надаль отдал Чиличу всего три гейма и подходил к финалу в роли явного фаворита.

Сложно сказать, что произошло с Рафаэлем в решающем поединке — в течение практически всей встречи Куэрри играл увереннее и заслуженно добился победы в двух партиях.

На женских соревнованиях в Акапулько первая ракетка также не смогла добиться успеха. Впрочем, до поры Мирьяна Лючич-Барони показывала уверенные результаты, одержав три подряд уверенных победы в двух партиях. Однако на стадии полуфинала хорватку подвело здоровье, и после пяти геймов матча с украинкой Лесей Цуренко она приняла решение досрочно завершить борьбу.

Во втором полуфинале встречались француженка Кристина Младенович и её тёзка, американка МакХэйл, до этого на удивление легко расправившаяся с Моникой Пюиг из Пуэрто-Рико. Верх в этой встрече, хотя и не без проблем, взяла Младенович.

В финале именно Кристина считалась фаворитом, но Цуренко агрессивно сыграла уже на старте, несколько удивив тем самым соперницу, а во втором сете, хотя и столкнулась с трудностями, в итоге сумела их преодолеть и завоевала третий титул в карьере.

Поддержать успех соотечественницы могла Элина Свитолина на турнире в Alya Malaysian Open в Куала-Лумпуре, но после триумфа в Дубае украинка решила не рисковать здоровьем и после победы на старте снялась с соревнований. Вторая ракетка турнира Карла Суарес Наварро и вовсе не смогла преодолеть барьер первого круга, после чего стало ясно, что победу в соревнованиях, почти наверняка, одержит кто-то из тёмных лошадок.

Так в результате и произошло. Обидчицу Суарес Наварро, японку Мию Като, разгромила австралийка Эшли Барти, затем победившая Чжан Кай-Линь и Хань Синьюнь — обеих в двух сетах. Соперницей набравшей ход Эшли в финале стала японка Нао Хибино, в тяжёлом полуфинале обыгравшая полячку Магду Линетт.

По всей видимости, этот успех отнял у Хибино слишком много сил, потому как составить серьёзную конкуренцию Барти она не смогла, взяв всего пять геймов. Таким образом, австралийская спортсменка впервые в карьере стала чемпионкой турнира WTA, окончательно оформив своё возвращение в Тур.