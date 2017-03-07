WTA представила кандидаток на победу в номинации «Прорыв февраля»
Стали известный кандидатки на победу в номинации «Прорыв февраля» по версии WTA.
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На звание теннисистки, добившейся наибольшего прогресса в течение минувшего месяца, претендуют француженка Кристина Младенович, украинка Элина Свитолина, австралийка Эшли Барти и американка Кэтрин Кэртан Беллис.
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