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https://sport.mail.ru/news/tennis/28995823/
7 марта 2017, 10:48 | Теннис | GoTennis.ru

WTA представила кандидаток на победу в номинации «Прорыв февраля»

Стали известный кандидатки на победу в номинации «Прорыв февраля» по версии WTA.

Стали известный кандидатки на победу в номинации Прорыв февраля по версии WTA. Увеличить
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На звание теннисистки, добившейся наибольшего прогресса в течение минувшего месяца, претендуют француженка Кристина Младенович, украинка Элина Свитолина, австралийка Эшли Барти и американка Кэтрин Кэртан Беллис.
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