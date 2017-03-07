Родина вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Россиянка Евгения Родина вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
В первом раунде квалификации 28-летняя россиянка за 1 час 34 минуты победила канадку Франсуазу Абанда со счетом 7:6 (7:2), 6:3.
Следующей соперницей Родиной будет немка Мона Бартель.
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