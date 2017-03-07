Индиан-Уэллс. Наталья Вихлянцева проиграла на старте квалификации турнира
20-летняя российская теннисистка Наталья Вихлянцева, занимающая 78-е место в рейтинге WTA, покидает соревнования BNP Paribas Open, проиграв на старте квалификации турнира 263-й ракетке мира, 25-летней хозяйке кортов Жаклин Сэйко, — 6/4, 4/6, 4/6.
Первая встреча соперниц длилась 2 часа 9 минут. За это время Наталья записала в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав при этом четыре
В следующей стадии домашних соревнований Сэйко сразится или со своей соотечественницей Грейс Мин, или с испанкой Сарой
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