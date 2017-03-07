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https://sport.mail.ru/news/tennis/28992560/
7 марта 2017, 0:58 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Наталья Вихлянцева проиграла на старте квалификации турнира

20-летняя российская теннисистка Наталья Вихлянцева, занимающая 78-е место в рейтинге WTA, покидает соревнования BNP Paribas Open, проиграв на старте квалификации турнира 263-й ракетке мира, 25-летней хозяйке кортов Жаклин Сэйко, — 6/4, 4/6, 4/6.

Первая встреча соперниц длилась 2 часа 9 минут. За это время Наталья записала в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта. Её оппонентка ни разу не подала навылет, сделала пять брейков и дважды ошиблась при подаче.

В следующей стадии домашних соревнований Сэйко сразится или со своей соотечественницей Грейс Мин, или с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
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07 марта

Индиан-Уэллс. Наталья Вихлянцева проиграла на старте квалификации турнира

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