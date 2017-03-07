Индиан-Уэллс. Наталья Вихлянцева проиграла на старте квалификации турнира

Первая встреча соперниц длилась 2 часа 9 минут. За это время Наталья записала в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта. Её оппонентка ни разу не подала навылет, сделала пять брейков и дважды ошиблась при подаче.

В следующей стадии домашних соревнований Сэйко сразится или со своей соотечественницей Грейс Мин, или с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.