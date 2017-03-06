Воссоединение «Большой четвёрки» и ещё восемь сюжетов турнира в Индиан-Уэллсе

1. Воссоединение «Большой четвёрки».

После Открытого чемпионата Австралии все поклонники тенниса с нетерпением ждали нового турнира, где они снова смогли бы лицезреть выступления серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и британца Энди Маррея.

И вот — свершилось! Больше ждать не нужно. Все четыре игрока, отдохнув и восстановившись после предыдущих соревнований, вновь скрестят ракетки на турнире BNP Paribas Open.

2. Продолжение куража Григора Димитрова.

Можно сказать, что своими результатами в начале этого года болгарин Григор Димитров сделал громкую заявку на успех на оставшуюся часть сезона. Талантливый болгарский теннисист впечатляет сейчас многих.

В 2017 году он 16 раз побеждал своих соперников, уступив им лишь в двух поединках. Он явно сейчас наслаждается тем, что делает, готовясь при этом к более серьёзному прорыву и, возможно, к выигрышу своего первого «Мастерса».

3. Возвращение Хуана Мартина Дель Потро.

Возможно, кому-то такое определение покажется слишком громким, однако, как ни крути, это действительно серьёзное возвращение.

Его мощнейшие форхенды уже готовы наводить страх на будущих оппонентов. Пропустив Australian Open, Дель Потро должен был набраться сил, основательно подготовившись к первому крупному турниру весны.

4. Вторая попытка Милоша Раонича.

В 2016 году только Новак Джокович стоял между Милошем и титулом в Индиан-Уэллсе. Сможет ли 26-летний канадец вновь достичь своего второго подряд финала? Казалось бы, что все условия для этого есть, однако, вспоминая тот факт, что не так давно на соревнованиях в Делрэй-Бич Раонич был вынужден сняться с турнира по причине травмы подколенного сухожилия, возникает большой вопрос.

Только он сам знает, как себя будет вести его тело. Если Милош здоров, то как минимум попробовать повторить свой прошлогодний результат он сможет.

5. Томми Хаас в роли директора турнира.

Один из самых возрастных теннисистов в Туре, 38-летний немец Томми Хаас, будет дебютировать на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе во второй раз. Но теперь уже в качестве директора соревнований. Но, к сожалению, согласно правилам АТР, он не имеет права выступать на них в качестве игрока.

6. Действующий чемпион не при исполнении служебных обязанностей.

В 2016 году беларуска Виктория Азаренко оформила так называемый «Солнечный дубль», выиграв турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. К сожалению, после рождения ребёнка представительница Беларуси ещё не готова выйти на корты, чтобы защитить свой титул.

Однако её прошлогодняя победа в любом случае надолго засядет в памяти болельщиков тенниса. Как, пожалуй, и торжественная церемония после финала, когда американка Серена Уильямс решила отличиться не только своей игрой.

7. Угрожающие «аутсайдеры»: Плишкова, Свитолина, Киз и другие.

Никогда не стоит недооценивать юные таланты в WTA. Сеяные молодые игроки с небольшим стажем всегда могут расстроить величайших чемпионов (например, как это сделала в своё время швейцарка Белинда Бенчич, победив Серену Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата Канады по теннису).

Если говорить конкретно о соревнованиях в Индиан-Уэллсе, то возглавляет когорту «неудачников» третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова. В этом году она уже успела выиграть два турнира — в Брисбене и Дохе. Так что, возможно, в этот раз ей повезёт в США чуть больше. В 2015 году подобная ситуация была с румынкой Симоной Халеп, когда она приехала в Индиан-Уэллс с двумя титулами, завоёванными ранее.

Отдельно стоит отметить украинку Элину Свитолину, чьи последние достижения просто впечатляют. Элина — первая представительница Украины, вошедшая в Топ-10 рейтинга WTA. Она уже также успела в этом году выиграть несколько трофеев, а болельщики тенниса при этом ещё долго будут вспоминать её победу над Сереной Уильямс на Олимпиаде, а также то, как украинская спортсменка уже дважды в этом сезона брала верх над экс-первой ракеткой мира, немкой Анжелик Кербер.

Наверняка немалое внимание будет приковано и к игре девятого номера мировой классификации, американки Мэдисон Киз, которая пропустила Открытое первенство Австралии по причине травмы запястья.

Не стоит забывать ещё и о таких теннисистках, как Доминика Цибулкова, Йоханна Конта и Каролин Возняцки. При определённых условиях они действительно могут представлять серьёзнейшую угрозу любому сопернику.

8. Возвращение Серены и Винус Уильямс.

Прошло 16 лет с тех пор, как американка Серена Уильямс в последний раз выигрывала трофей в Индиан-Уэллсе. Её старшей сестре, Винус, этого сделать не удавалось вообще.

В 2015 году Серена вернулась в Индиан-Уэллс впервые после завоевания титула в 2001 году. Это был один из самых эмоциональных моментов в карьере Серены. Винус, в свою очередь, возвращается на турнир в 2016 году.

И вот они будут тут вместе в 2017 году! Каждый их выход на корт является особенным событием для многих любителей тенниса.

9. Марш-бросок от Эжени Бушар.

Соревнованиях в Индиан-Уэллсе являются одними из наиболее частых, где канадка неоднократно доходила до третьего раунда.

Лишь в её дебютном 2013 году ей не удалось это сделать, проиграв ещё в квалификации украинке Элине Свитолиной. Возможно, в этом году Эжени сможет улучшить свой результат, пройдя дальше по турнирной сетке.