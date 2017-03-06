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https://sport.mail.ru/news/tennis/28991512/
6 марта 2017, 21:57 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс, Ллейтон Хьюитт, Энди Роддик и другие теннисисты выступят на показательных соревнованиях в Нью-Йорке

Американцы Винус Уильямс, Джек Сок и Энди Роддик, австралийцы Ллейтон Хьюитт и Ник Киргиос, испанка Гарбин Мугуруса, японец Кеи Нишикори, а также аргентинец Хуан Мартин Дель Потро сыграют сегодня в знаменитом «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке в рамках празднования Всемирного дня тенниса.

Спортсмены будут разбиты на две команды, играя до пяти геймов без счёта «больше». Победа в каждом матче будет приносить команде одно очко в общем счёте встречи.
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