Винус Уильямс, Ллейтон Хьюитт, Энди Роддик и другие теннисисты выступят на показательных соревнованиях в Нью-Йорке

Уже совсем скоро на корты спорткомплекса в Индиан-Уэллсе выйдут сильнейшие теннисисты и теннисистки мира, которые будут доказывать всем своё мастерство. Начало этого сезона уже успело принести целый ряд сенсаций. Думается, что не будет исключением и этот турнир, который многие называют «Пятым шлемом». Давайте же посмотрим, какие интересные вещи могут нас ожидать на соревнованиях в США как у мужчин, так и у женщин.