Винус Уильямс, Ллейтон Хьюитт, Энди Роддик и другие теннисисты выступят на показательных соревнованиях в Нью-Йорке
Американцы Винус Уильямс, Джек Сок и Энди Роддик, австралийцы Ллейтон Хьюитт и Ник Киргиос, испанка Гарбин Мугуруса, японец Кеи Нишикори, а также аргентинец Хуан Мартин Дель Потро сыграют сегодня в знаменитом «Мэдисон-сквер-гарден» в
Нью-Йорке в рамках празднования Всемирного дня тенниса.
Спортсмены будут разбиты на две команды, играя до пяти геймов без счёта «больше». Победа в каждом матче будет приносить команде одно очко в общем счёте встречи.
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