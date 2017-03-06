Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28990210/
6 марта 2017, 19:23 | Теннис | GoTennis.ru

Камила Джорджи пропустит турнир в Риме из-за конфликта с Федерацией тенниса Италии

25-летняя итальянская теннисистка Камила Джорджи, в ответ на решение Федерации тенниса Италии отстранить её от выступления за сборную своей своей страны сроком на девять месяцев, намерена пропустить соревнования Internazionali BNL d’Italia, которые с 15 по 21 мая пройдут в Риме. Об этом сообщает ресурс TennisActu.

Также итальянка опубликовала у себя на сайте турнирное расписание, согласно которому, она примет участие в соревнованиях в Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте, Праге, Мадриде, Хертогенбошe, Бирмингеме, Истбyрне. Сыграет представительница Италии и на турнирах «Большого шлема» — Уимблдоне и «Ролан Гарросе».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Энди Роддик: Организаторы «Ролан Гаррос» будут нести большую ответственность, выдавая Шараповой wild card

Энди Роддик: Организаторы «Ролан Гаррос» будут нести большую ответственность, выдавая Шараповой wild card

Бывший лидер мирового рейтинга АТР, американец Энди Роддик, прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова, отбывающая сейчас дисквалификацию за употребление мельдония, может получить wild card на Открытый чемпионат Франции.
Еще 7 новостей  Все новости
06 марта

Жо-Вилфрид Цонга: Никогда не забуду свою победу на "Мастерсе" в Париже в 2008 году

Камила Джорджи пропустит турнир в Риме из-за конфликта с Федерацией тенниса Италии

Роджер Федерер снялся в рекламе швейцарской телекоммуникационной компании (видео)