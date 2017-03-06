Камила Джорджи пропустит турнир в Риме из-за конфликта с Федерацией тенниса Италии

Также итальянка опубликовала у себя на сайте турнирное расписание, согласно которому, она примет участие в соревнованиях в Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте, Праге, Мадриде, Хертогенбошe, Бирмингеме, Истбyрне. Сыграет представительница Италии и на турнирах «Большого шлема» — Уимблдоне и «Ролан Гарросе».