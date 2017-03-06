Камила Джорджи пропустит турнир в Риме из-за конфликта с Федерацией тенниса Италии
25-летняя итальянская теннисистка Камила Джорджи, в ответ на решение Федерации тенниса Италии отстранить её от выступления за сборную своей своей страны сроком на девять месяцев, намерена пропустить соревнования Internazionali BNL d’Italia, которые с 15 по 21 мая пройдут в Риме. Об этом сообщает ресурс TennisActu.
Также итальянка опубликовала у себя на сайте турнирное расписание, согласно которому, она примет участие в соревнованиях в
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