Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28989480/
6 марта 2017, 18:48 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Роддик: Организаторы «Ролан Гаррос» будут нести большую ответственность, выдавая Шараповой wild card

Бывший лидер мирового рейтинга АТР, американец Энди Роддик, прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова, отбывающая сейчас дисквалификацию за употребление мельдония, может получить wild card на Открытый чемпионат Франции.

«На всю эту ситуацию можно смотреть с разных ракурсов. Если говорить о моральной составляющей, то это одно, если о материальной — это другое. Да, шла бы речь о каких-то небольших соревнованиях, то тогда, конечно, соревнования выиграли бы от приглашения, но, когда мы говорим о турнире «Большого шлема», то тут надо понимать, что здесь совсем иные стандарты, так как интерес к такому турниру куда выше.

Безусловно, организаторы соревнований вправе предоставить wild card. Однако это весьма большой уровень ответственности. Поэтому уверен, что они будут долго и тщательно анализировать своё решение, — цитирует Роддика ресурс ESPN.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Президент Федерации тенниса Франции обсудит с Марией Шараповой её просьбу о wild card на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса Франции обсудит с Марией Шараповой её просьбу о wild card на «Ролан Гаррос»

Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли заявил, что готов провести встречу с россиянкой Марией Шараповой и обсудить с ней возможность предоставления wild card на Roland Garros.
Еще 7 новостей  Все новости
06 марта

Жо-Вилфрид Цонга: Никогда не забуду свою победу на "Мастерсе" в Париже в 2008 году

Камила Джорджи пропустит турнир в Риме из-за конфликта с Федерацией тенниса Италии

Роджер Федерер снялся в рекламе швейцарской телекоммуникационной компании (видео)