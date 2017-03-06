Энди Роддик: Организаторы «Ролан Гаррос» будут нести большую ответственность, выдавая Шараповой wild card

«На всю эту ситуацию можно смотреть с разных ракурсов. Если говорить о моральной составляющей, то это одно, если о материальной — это другое. Да, шла бы речь о каких-то небольших соревнованиях, то тогда, конечно, соревнования выиграли бы от приглашения, но, когда мы говорим о турнире «Большого шлема», то тут надо понимать, что здесь совсем иные стандарты, так как интерес к такому турниру куда выше.

Безусловно, организаторы соревнований вправе предоставить wild card. Однако это весьма большой уровень ответственности. Поэтому уверен, что они будут долго и тщательно анализировать своё решение, — цитирует Роддика ресурс ESPN.