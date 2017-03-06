Энди Роддик: Организаторы «Ролан Гаррос» будут нести большую ответственность, выдавая Шараповой wild card
Бывший лидер мирового рейтинга АТР, американец Энди Роддик, прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова, отбывающая сейчас дисквалификацию за употребление мельдония, может получить wild card на Открытый чемпионат Франции.
«На всю эту ситуацию можно смотреть с разных ракурсов. Если говорить о моральной составляющей, то это одно, если о материальной — это другое. Да, шла бы речь о
Безусловно, организаторы соревнований вправе предоставить wild card. Однако это весьма большой уровень ответственности. Поэтому уверен, что они будут долго и тщательно анализировать своё решение, — цитирует Роддика ресурс ESPN.
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