Свитолина осталась в десятке лучших теннисисток мира
Опубликованы новые рейтинги ATP и WTA.
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В понедельник опубликованы новые рейтинги Ассоциации
На счету Свитолиной 3795 очков.
Победительница турнира в Акапулько (Мексика) Леся Цуренко поднялась с 50-го на 41-е место в рейтинге — 1350, Екатерина Бондаренко поднялась с 78-го на 75-е место — 785, Екатерина Козлова — со 117-го на 115-е — 523.
В Топ-10 никаких изменений не произошло. Рейтинг
В мужском рейтинге Александр Долгополов опустился на 64-е место. Две недели назад он был 50-й ракеткой мира, неделю назад — 60-й. Илья Марченко опустился со 108-го на 109-е место, а Сергей Стаховский — со 102-го на 110-е.
Лидером рейтинга
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