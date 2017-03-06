Свитолина осталась в десятке лучших теннисисток мира

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В понедельник опубликованы новые рейтинги Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, где Элина Свитолина сохранила место в Топ-10 мирового рейтинга, а Александр Долгополов продолжает терять позиции, сообщают официальные сайты организаций.

На счету Свитолиной 3795 очков.

Победительница турнира в Акапулько (Мексика) Леся Цуренко поднялась с 50-го на 41-е место в рейтинге — 1350, Екатерина Бондаренко поднялась с 78-го на 75-е место — 785, Екатерина Козлова — со 117-го на 115-е — 523.

В Топ-10 никаких изменений не произошло. Рейтинг по-прежнему возглавляет американка Серена Уильямс.

В мужском рейтинге Александр Долгополов опустился на 64-е место. Две недели назад он был 50-й ракеткой мира, неделю назад — 60-й. Илья Марченко опустился со 108-го на 109-е место, а Сергей Стаховский — со 102-го на 110-е.