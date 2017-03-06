Надаль поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP, Маррей — на седьмую
В новой версии чемпионской гонки ATP от 6 марта испанец Рафаэль Надаль поднялся на вторую строчку, британец Энди Маррей — на седьмую, американец Сэм Куэрри — на девятую.
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Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на 28-ю позицию. Его соотечественник Евгений Донской вошёл в топ-100 и расположился на 53-й строчке.
Чемпионская гонка ATP. 6 марта
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2045.
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1545.
3 (2). Григор Димитров (Болгария) — 1310.
4 (4).
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 950.
6 (6). Давид Гоффен (Бельгия) — 875.
7 (23). Энди Маррей (Великобритания) — 830.
8 (7). Станислас Вавринка (Швейцария) — 810.
9 (73). Сэм Куэрри (США) — 635.
10 (10). Пабло
…
28 (27). Даниил Медведев (Россия) — 335…
48 (34). Андрей Рублёв (Россия) — 236.
53 (114). Евгений Донской (Россия) — 211.
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