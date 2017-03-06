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https://sport.mail.ru/news/tennis/28980807/
6 марта 2017, 9:52 | Теннис | Р-Спорт

Вихлянцева поднялась на три позиции в рейтинге WTA

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Россиянка Наталья Вихлянцева поднялась на три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Вихлянцева поднялась с 81-го места на 78-е. Лидером рейтинга остается американка Серена Уильямс, лучшая из россиянок Светлана Кузнецова занимает восьмое место.

Рейтинг WTA, версия от 6 марта:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 7405,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5075,

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) — 4670,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3795….

15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2340….

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1936….

35 (35). Дарья Касаткина (Россия) — 1490,

36 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1481….

78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) — 767….

83 (83). Евгения Родина (Россия) — 749….

93 (89). Ирина Хромачева (Россия) — 660.
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