Вихлянцева поднялась на три позиции в рейтинге WTA
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Россиянка Наталья Вихлянцева поднялась на три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
Вихлянцева поднялась с 81-го места на 78-е. Лидером рейтинга остается американка Серена Уильямс, лучшая из россиянок Светлана Кузнецова занимает восьмое место.
Рейтинг WTA, версия от 6 марта:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,
2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 7405,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5075,
6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) — 4670,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,
9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3795….
15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2340….
21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1936….
35 (35). Дарья Касаткина (Россия) — 1490,
36 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1481….
78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) — 767….
83 (83). Евгения Родина (Россия) — 749….
93 (89). Ирина Хромачева (Россия) — 660.
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