Анастасия Потапова: Очень рада своему первому титулу, выигранному на взрослых соревнованиях

«Я очень рад такому достижению. Несмотря на целый ряд сложных поединков, мне всё понравилось в Куритибе. К слову, сегодняшний финал не стал исключением. Прежде я трижды встречалась со своей соперницей на юниорских соревнованиях, поэтому я знала, что мне нужно будет приложить максимум усилий в игре с ней, а также продемонстрировать агрессивный теннис», — приводит слова 15-летней представительницы России официальный сайт Федерации тенниса Бразилии.