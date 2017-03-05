Анастасия Потапова: Очень рада своему первому титулу, выигранному на взрослых соревнованиях
Российская теннисистка Анастасия Потапова, ставшая чемпионкой турнира ITF в Бразилии, прокомментировала свой успех.
«Я очень рад такому достижению. Несмотря на целый ряд сложных поединков, мне всё понравилось в Куритибе. К слову, сегодняшний финал не стал исключением. Прежде я трижды встречалась со своей соперницей на юниорских соревнованиях, поэтому я знала, что мне нужно будет приложить максимум усилий в игре с ней, а также продемонстрировать агрессивный теннис», — приводит слова 15-летней представительницы России официальный сайт Федерации тенниса Бразилии.
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