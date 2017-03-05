Юрген Мельцер стал триумфатором «Челленджера» во Вроцлаве

Первая официальная встреча игроков длилась 1 час 7 минут. За это время Юрген сделал пять эйсов, четыре брейка и столько же двойных ошибок, а Михал 11 раз подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и пять раз ошибся на подаче.

Таким образом, завоёванный на соревнованиях серии «Челленджер» титул, стал для представителя Австрии пятым в карьере, принеся ему €12,250 призовых и 100 рейтинговых очков.