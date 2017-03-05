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https://sport.mail.ru/news/tennis/28978666/
5 марта 2017, 22:24 | Теннис | GoTennis.ru

Юрген Мельцер стал триумфатором «Челленджера» во Вроцлаве

35-летний австрийский теннисист Юрген Мельцер, находящийся на 203-й строчке в мировой классификации, стал чемпионом турнира категории «Челленджер» в Польше, нанеся в решающем поединке поражение 402-й ракетке мира, 33-летнему хозяину кортов Михалу Пшисежны, — 6/4, 6/3.

Первая официальная встреча игроков длилась 1 час 7 минут. За это время Юрген сделал пять эйсов, четыре брейка и столько же двойных ошибок, а Михал 11 раз подавал навылет, реализовал один брейк-пойнт и пять раз ошибся на подаче.

Таким образом, завоёванный на соревнованиях серии «Челленджер» титул, стал для представителя Австрии пятым в карьере, принеся ему €12,250 призовых и 100 рейтинговых очков.
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