Шарифова и Бурильо Эскорихуэла выиграли парные соревнования ITF в Испании

За 1 час 14 минут, проведённые на корте, Ксения и Ирен записали в свой актив один эйс и одну двойную ошибку, реализовав шесть брейк-пойнтов, тогда как их соперницы ни разу не подали навылет, сделали три брейка и четыре раза ошиблись при подаче. Это была первая встреча дуэтов.

Таким образом, завоёванный в Испании на турнире в парном разряде трофей, стал для Шарифовой третьим в карьере, а для Бурильо Эскорихуэлы — вторым.