Шарифова и Бурильо Эскорихуэла выиграли парные соревнования ITF в Испании
20-летняя россиянка Ксения Шарифова и её 19-летняя напарница испанка Ирен Бурильо Эскорихуэла первенствовали на турнире категории ITF в Пальманове, одолев в финальном матче австралийку Изабель Уоллас и Инес Мурта из Португалии, — 7/5, 6/3.
За 1 час 14 минут, проведённые на корте, Ксения и Ирен записали в свой актив один эйс и одну двойную ошибку, реализовав шесть
Таким образом, завоёванный в Испании на турнире в парном разряде трофей, стал для Шарифовой третьим в карьере, а для Бурильо Эскорихуэлы — вторым.
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