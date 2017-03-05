Елгин и Молчанов уступили в финале парного «Челленджера» во Вроцлаве

Первая встреча соперников длилась 1 час 29 минут. За это время Михаил и Денис записали в свой актив семь эйсов и одну двойную ошибку, реализовав один брейк-пойнт. Их соперники дважды подавали навылет, сделали один брейк и пять раз ошиблись при подаче.

Таким образом, завоёванный на «Челленджере» в Польше титул, стал для Василевского пятым в карьере, а для Шамасдина — 17-м.