Елгин и Молчанов уступили в финале парного «Челленджера» во Вроцлаве
35-летний россиянина Михаил Елгин и его 29-летний коллега из Украины Денис Молчанов проиграли в финале парных соревнований серии «Челленджер» во Вроцлаве, потерпев поражение от дуэта в составе беларуса Андрея Василевского и канадца Адиля Шамасдина, — 3/6, 6/3, 19:21.
Первая встреча соперников длилась 1 час 29 минут. За это время Михаил и Денис записали в свой актив семь эйсов и одну двойную ошибку, реализовав один
Таким образом, завоёванный на «Челленджере» в Польше титул, стал для Василевского пятым в карьере, а для Шамасдина — 17-м.
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