Новак Джокович: В ближайшее время точно не планирую завершать карьеру

«Я знаю, что многие удивлены моими последними результатами, что, в свою очередь, является для таких людей поводом для критики. И я даже уважаю их мнение, но я вполне осознанно отдаю себе отчёт в своих действиях и решениях.

Я всё так же люблю теннис и получаю от игрового процесса огромное удовольствие. Думаю, что мои чувства к нему не уменьшились с тех времён, когда я впервые взял в руки ракетку.

Да, я бы хотел вновь стать лидером мирового рейтинга, но это не является моей самой главной целью. Пока я планирую просто показывать хороший теннис, выступая ещё достаточно долгие годы. Мои тренировки всё такие же серьёзные, где я всегда выкладываюсь по максимуму. Надеюсь, что совсем скоро я смогу улучшить свои позиции, — цитирует Джоковича сербское издание Informer.