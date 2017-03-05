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5 марта 2017, 14:19 | Теннис | УНИАН

Цуренко выиграла женский теннисный турнир в Акапулько

Украинка Леся Цуренко выиграла международный женский теннисный турнир в мексиканском Акапулько.

Украинка <span class=error>Леся</span> <span class=error>Цуренко</span> выиграла международный женский теннисный турнир в мексиканском Акапулько. Увеличить
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Как передает Сһамріоn.ua, в финале турнира она одолела француженку Кристину Младенович в двух сетах.

Для Цуренко это третий титул WTA в карьере и первый в сезоне. Ранее она побеждала на турнирах в Стамбуле и Гуанчжоу. Младенович проиграла четвертый из пяти своих финалов.

Напомним, что в полуфинале Цуренко одолела Мирьяну Лучич-Бароне из Хорватии. Призовой фонд женского теннисного турнира в Акапулько — 226 тыс.750 долларов.

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