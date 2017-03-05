Цуренко выиграла женский теннисный турнир в Акапулько

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Как передает Сһамріоn.ua, в финале турнира она одолела француженку Кристину Младенович в двух сетах.

Для Цуренко это третий титул WTA в карьере и первый в сезоне. Ранее она побеждала на турнирах в Стамбуле и Гуанчжоу. Младенович проиграла четвертый из пяти своих финалов.