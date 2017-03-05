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5 марта 2017, 10:37 | Теннис | Р-Спорт

Родионова и Юрак выиграли турнир в Акапулько в парах

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Представительница Австралии Анастасия Родионова и хорватка Дария Юрак стали победительницами парного разряда на теннисном турнире в мексиканском Акапулько, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Родионова и Юрак (3-й номер посева) в финале соревнований обыграли парагвайку Веронику Сепеде Ройг и Мариану Дуке Мариньо из Колумбии со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Для Родионовой этот парный титул WTA стал 11-м в карьере, а Юрак выиграла свой четвертый турнир в паре. Совместно теннисистки завоевали второй трофей.
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