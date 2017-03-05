Родионова и Юрак выиграли турнир в Акапулько в парах
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Представительница Австралии Анастасия Родионова и хорватка Дария Юрак стали победительницами парного разряда на теннисном турнире в мексиканском Акапулько, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Родионова и Юрак (3-й номер посева) в финале соревнований обыграли парагвайку Веронику Сепеде Ройг и Мариану Дуке Мариньо из Колумбии со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Для Родионовой этот парный титул WTA стал 11-м в карьере, а Юрак выиграла свой четвертый турнир в паре. Совместно теннисистки завоевали второй трофей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter