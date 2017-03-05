Родионова и Юрак выиграли турнир в Акапулько в парах

Родионова и Юрак (3-й номер посева) в финале соревнований обыграли парагвайку Веронику Сепеде Ройг и Мариану Дуке Мариньо из Колумбии со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Для Родионовой этот парный титул WTA стал 11-м в карьере, а Юрак выиграла свой четвертый турнир в паре. Совместно теннисистки завоевали второй трофей.