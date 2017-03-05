Джейми Маррей и Бруно Соарес выиграли турнир в Акапулько в парном разряде

Маррей и Соарес, являющиеся первой парой соревнований, в финальном матче обыграли американца Джона Изнера и испанца Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась чуть более часа.

Маррей завоевал свой 17-й парный титул АТР в карьере, а для Соареса он стал 24-м. Совместно теннисисты завоевали четвертый трофей.