Джейми Маррей и Бруно Соарес выиграли турнир в Акапулько в парном разряде
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соарес стали победителями парного разряда на теннисном турнире в мексиканском Акапулько, призовой фонд которого составляет почти 1,5 миллиона долларов.
Маррей и Соарес, являющиеся первой парой соревнований, в финальном матче обыграли американца Джона Изнера и испанца Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась чуть более часа.
Маррей завоевал свой 17-й парный титул АТР в карьере, а для Соареса он стал 24-м. Совместно теннисисты завоевали четвертый трофей.
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