Куэрри обыграл Надаля в финале турнира в Акапулько

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Куэрри в финале одолел вторую ракетку соревнований испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 35 минут. По ходу матча Надаль не реализовал ни один из шести брейк-поинтов. Для Куэрри эта победа стала первой в пяти встречах с испанским теннисистом.

Для 29-летнего Куэрри этот титул стал девятым в карьере на турнирах АТР в одиночном разряде и первым в нынешнем сезоне.