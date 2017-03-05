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https://sport.mail.ru/news/tennis/28974229/
5 марта 2017, 10:32 | Теннис | Р-Спорт

Куэрри обыграл Надаля в финале турнира в Акапулько

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Американец Сэм Куэрри стал победителем теннисного турнира в мексиканском Акапулько, призовой фонд которого составляет почти 1,5 миллиона долларов.

Американец Сэм <span class=error>Куэрри</span> стал победителем теннисного турнира в мексиканском Акапулько призовой фонд которого составляет почти 15 миллиона долларов. Увеличить
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Куэрри в финале одолел вторую ракетку соревнований испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 35 минут. По ходу матча Надаль не реализовал ни один из шести брейк-поинтов. Для Куэрри эта победа стала первой в пяти встречах с испанским теннисистом.

Для 29-летнего Куэрри этот титул стал девятым в карьере на турнирах АТР в одиночном разряде и первым в нынешнем сезоне.
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