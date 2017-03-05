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5 марта 2017, 0:14 | Теннис | PROСПОРТ - Казахстан

9-й титул ITF Дмитрия Попко

4 марта Дмитрий Попко стал победителем одиночного разряда турнира серии ITF в Анталье (Турция) с призовым фондом 15 тысяч долларов.

Казахстанский теннисист продолжает успешные выступления на турнирах категории ITF Futures. Увеличить
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Переиграв в первом круге представителя России Кирилла Дмитриева со счетом 6:1, 7:5, Дмитрий далее разобрался с бразильцем Педро Сакамото 6:2, 6:1, выиграл у местного теннисиста Шарпа Агабигуна 6:3, 6:3 и одолел в трехсетовой дуэли еще одного турка Алтуга Селикбилека 3:6, 6:1, 6:2.

В титульном матче 20-летнему казахстанцу вновь противостоял представитель Турции — Анил Юксель. Преимущество нашего соотечественника в финале было подавляющим. Попко разгромил оппонента со счетом 6:1, 6:2 и вновь покорил Анталью.

Напомним, в ноябре прошлого года Попко выиграл 2 «фьючерса» в Антальи. Всего же за карьеру казахстанский теннисист выиграл 9 турниров категории ITF Futures.

На сегодняшний день Дмитрий занимает 210-е место в рейтинге АТР.

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