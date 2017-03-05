9-й титул ITF Дмитрия Попко
4 марта Дмитрий Попко стал победителем одиночного разряда турнира серии ITF в Анталье (Турция) с призовым фондом 15 тысяч долларов.
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Переиграв в первом круге представителя России Кирилла Дмитриева со счетом 6:1, 7:5, Дмитрий далее разобрался с бразильцем Педро Сакамото 6:2, 6:1, выиграл у местного теннисиста Шарпа Агабигуна 6:3, 6:3 и одолел в трехсетовой дуэли еще одного турка Алтуга Селикбилека 3:6, 6:1, 6:2.
В титульном матче 20-летнему казахстанцу вновь противостоял представитель Турции — Анил Юксель. Преимущество нашего соотечественника в финале было подавляющим. Попко разгромил оппонента со счетом 6:1, 6:2 и вновь покорил Анталью.
Напомним, в ноябре прошлого года Попко выиграл 2 «фьючерса» в Антальи. Всего же за карьеру казахстанский теннисист выиграл 9 турниров категории ITF Futures.
На сегодняшний день Дмитрий занимает 210-е место в рейтинге АТР.
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