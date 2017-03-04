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4 марта 2017, 23:08 | Теннис | GoTennis.ru

Ирина Хромачёва потерпела поражение в полуфинале турнира ITF в Бразилии

89-я ракетка мира, россиянка Ирина Хромачёва, не смогла пробиться в финал турнира ITF в Куритибе (Бразилия), уступив американке Аманде Анисимовой, занимающей 711-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 1/6.

89-я ракетка мира россиянка Ирина Хромачёва не смогла пробиться в финал турнира ITF в <span class=error>Куритибе</span> (Бразилия) уступив американке <span class=error>Аманде</span> <span class=error>Анисимовой</span> занимающей 711-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 1/6. Увеличить
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За 53 минуты матча теннисистки выполнили по два эйса. При этом 21-летняя Хромачёва трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её 15-летняя соперница допустила пять двойных ошибок и сделала шесть брейков. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Соперницей Анисимовой в финале турнира ITF в Бразилии станет ещё одна россиянка Анастасия Потапова.
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