Ирина Хромачёва потерпела поражение в полуфинале турнира ITF в Бразилии

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За 53 минуты матча теннисистки выполнили по два эйса. При этом 21-летняя Хромачёва трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её 15-летняя соперница допустила пять двойных ошибок и сделала шесть брейков. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Соперницей Анисимовой в финале турнира ITF в Бразилии станет ещё одна россиянка Анастасия Потапова.