Ирина Хромачёва потерпела поражение в полуфинале турнира ITF в Бразилии
89-я ракетка мира, россиянка Ирина Хромачёва, не смогла пробиться в финал турнира ITF в Куритибе (Бразилия), уступив американке Аманде Анисимовой, занимающей 711-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 1/6.
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За 53 минуты матча теннисистки выполнили по два эйса. При этом 21-летняя Хромачёва трижды ошиблась при подаче и реализовала два
Соперницей Анисимовой в финале турнира ITF в Бразилии станет ещё одна россиянка Анастасия Потапова.
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