Альберт Рамос стал первым участником финала турнира в Сан-Паулу

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Встреча длилась 3 часа 1 минуту. За это время 29-летний Рамос сделал шесть эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 27-летний Соуса пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:2 в пользу испанца.