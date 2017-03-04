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4 марта 2017, 22:38 | Теннис | GoTennis.ru

Альберт Рамос стал первым участником финала турнира в Сан-Паулу

24-я ракетка мира, испанец Альберт Рамос, сломил сопротивление португальца Жоао Соусы, занимающего 37-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (5), 7/5, 6/2 в полуфинале турнира в Сан-Паулу.

24-я ракетка мира испанец Альберт <span class=error>Рамос</span> сломил сопротивление португальца <span class=error>Жоао</span> Соусы занимающего 37-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (5) 7/5 6/2 в полуфинале турнира в <nobr>Сан-Паулу.</nobr> Увеличить
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Встреча длилась 3 часа 1 минуту. За это время 29-летний Рамос сделал шесть эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 27-летний Соуса пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:2 в пользу испанца.

В финале соревнований Brasil Open Рамос скрестит ракетки либо со своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой, либо с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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