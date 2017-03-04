Альберт Рамос стал первым участником финала турнира в Сан-Паулу
24-я ракетка мира, испанец Альберт Рамос, сломил сопротивление португальца Жоао Соусы, занимающего 37-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (5), 7/5, 6/2 в полуфинале турнира в
Сан-Паулу.
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Встреча длилась 3 часа 1 минуту. За это время 29-летний Рамос сделал шесть эйсов, семь раз ошибся при подаче и реализовал шесть
В финале соревнований Brasil Open Рамос скрестит ракетки либо со своим соотечественником Пабло
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