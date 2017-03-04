Энди Маррей: Здорово, что мне удалось выиграть первый турнир в этом году

«Побеждать всегда приятно. С каждым матчем моя игра становилась всё лучше и лучше. В начале финальной встречи я действовал немного медленно, но уверенно. Я старался атаковать, даже когда мой соперник бил с форхенда, а ведь он обладает одним из лучших форхендов в Туре, и заставлял его больше двигаться по площадке. Также я сам надёжно играл в защите и хорошо перемещался по корту. Здорово, что мне удалось выиграть первый турнир в этом году.

Возможно, финал получился немного нервным. Вчера я ничего подобного не чувствовал, но в финале всегда ощущаешь больше давления. У тебя есть определённая цель, и ты хочешь побыстрее её достичь, — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.