Анастасия Потапова вышла в финал турнира ITF в Бразилии

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За 58 минут матча 15-летняя Потапова сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 19-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В финале турнира ITF в Куритибе Потапова померится силами с американкой Амандой Анисимовой.