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4 марта 2017, 21:42 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Потапова вышла в финал турнира ITF в Бразилии

853-я ракетка мира, россиянка Анастасия Потапова, стала финалисткой турнира ITF в Куритибе (Бразилия), переиграв швейцарку Жиль Белен Тайкманн, занимающую 212-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1.

853-я ракетка мира россиянка Анастасия <span class=error>Потапова</span> стала <span class=error>финалисткой</span> турнира ITF в <span class=error>Куритибе</span> (Бразилия) переиграв швейцарку <span class=error>Жиль</span> Белен Тайкманн занимающую 212-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/1 6/1. Увеличить
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За 58 минут матча 15-летняя Потапова сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 19-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В финале турнира ITF в Куритибе Потапова померится силами с американкой Амандой Анисимовой.
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