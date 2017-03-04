Анастасия Потапова вышла в финал турнира ITF в Бразилии
853-я ракетка мира, россиянка Анастасия Потапова, стала финалисткой турнира ITF в Куритибе (Бразилия), переиграв швейцарку Жиль Белен Тайкманн, занимающую 212-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1.
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За 58 минут матча 15-летняя Потапова сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять
В финале турнира ITF в Куритибе Потапова померится силами с американкой Амандой Анисимовой.
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