Весна Маррея: вылечил лишай — выиграл Дубай
Провалы Федерера и Вавринки, получасовой
тай-брейк Маррея с Кольшрайбером и первый титул лидера рейтинга в сезоне — в обзоре Дубая.
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Швейцарские неудачи
В субботу в Дубае завершилось трёхнедельное турне теннисного тура на Ближний Восток. В этот раз всё сложилось не так гладко в плане погоды. И в Дохе, и в Дубае было куда больше дождей чем можно ожидать в том регионе. В Катаре вообще едва турнир
Другим сторонним фактором, ударившим по соревнованию в Дубае, стало развитие турнира в Акапулько. Поначалу составы в Дубае были намного сильнее, но в этом году они были примерно равны. Особенно с учётом, что в Мексике в итоге специальное приглашение получил Новак Джокович, который до этого всегда был одной из главных звёзд состязания в ОАЭ. Однако в 2015-м он снялся с турнира в Дубае по ходу матча
И всё же в Дубае тоже было достаточно именитых игроков — Энди Маррей, Роджер Федерер и Стэн Вавринка. Для них для всех это было первое выступление после Открытого чемпионата Австралии.
Для швейцарцев оно сложилось неудачно. Роджер сенсационно оступился в матче с Евгением Донским. Подробнее об этом событии мы рассказали в нашем материале. А Вавринка проиграл уже в первом круге. Стэн уступил Дамиру Джумхуру. В первом сете швейцарец даже вёл в счёте, но проиграл партию на
Прорыв Донского
Для зарубежной публики Евгений Донской стал настоящим открытием. Россиянин начал турнир ещё в квалификации, а в первом круге обыграл Михаила Южного, который немало помогает. И они вместе работают с Борисом Собкиным. Южный остался на турнире после поражения, чтобы поддержать соотечественника.
На следующий день после впечатляющей победы над Федерером Донской вышел на корт против Люка Пуи. При этом единственную очную встречу выиграл россиянин — на US Open-2015, но Люка с тех пор стал игроком другого уровня и здесь, конечно, был фаворитом.
Стоит отметить, что Донской не перегорел после главной победы в карьеры и показал хорошую игру. Люка действовал осторожно и нередко предпочитал более оборонительный подход. В первом сете это чётко сработало в концовке, когда Донской допустил несколько ошибок и уступил партию.
Поначалу во втором сете Пуи смотрелся предпочтительнее, но Донской прошёл через сложные моменты, а потом
Там он немного потерял концентрацию и отпустил соперника. Однако в середине сета Евгений явно настроился на гейм и сделал обратный брейк с помощью приёма навылет. Шансы на успех были у обоих. В десятом гейме Донской сумел отыграть двойной матчбол, а уже в следующем гейме скрытые матчболы были у него. Евгений снова попробовал выдать приём навылет, но в этот раз не получилось. Во втором матче кряду Донской играл решающий
Тем не менее стоит отметить, что россиянин поборолся с соперником из топ-15. За этот турнир он добавил сразу 100 очков, что позволило ему вернуться в топ-100. Однако он не планировал отправляться играть квалификацию в
Рекордный тай-брейк
Другой россиянин — Даниил Медведев — дошёл до второго круга, где уступил Филиппу Кольшрайберу. Даниилу в этом матче явно не хватило свежести. После Открытого чемпионата Австралии Медведев выступал на каждой неделе. Перед турниром в
А Кольшрайбер следом вышел на матч с Энди Марреем. Британец после Открытого чемпионата Австралии переболел лишаем. Это наверняка сказалось на его не самом уверенном выступлении в первых матчах.
Особенно тяжело ему пришлось в четвертьфинале с Кольшрайбером. Немец выиграл затяжной первый сет на
Проиграв такой драматичный
Первый титул Маррея в сезоне
В другой половине сетки сеяные сыграли не так здорово. Гаэль Монфис упустил шанс выбить Федерера из топ-10, проиграв в четвертьфинале Фернандо Вердаско. Испанец провёл отличный турнир. А в полуфинале его соперником был Робин Хасе, который воспользовался открытой частью сетки после поражения Вавринки. Сам Робин выбил из турнира Томаша Бердыха. В полуфинале у Хасе и Вердаско два сета были равными, но в решающей партии преимущество Вердаско было убедительным.
Для испанца это был самый значимый финал за последние пять лет. Однако создать проблем сопернику он не сумел. Вообще после того самого
По окончании серии турниров на Ближнем Востоке теннисисты отправятся в
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