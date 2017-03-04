Швейцарские неудачи

В субботу в Дубае завершилось трёхнедельное турне теннисного тура на Ближний Восток. В этот раз всё сложилось не так гладко в плане погоды. И в Дохе, и в Дубае было куда больше дождей чем можно ожидать в том регионе. В Катаре вообще едва турнир из-за этого не был сорван. В Дубае по ходу мужской недели погас свет на центральном корте, причём произошло это посреди матча Роджера Федерера.



Другим сторонним фактором, ударившим по соревнованию в Дубае, стало развитие турнира в Акапулько. Поначалу составы в Дубае были намного сильнее, но в этом году они были примерно равны. Особенно с учётом, что в Мексике в итоге специальное приглашение получил Новак Джокович, который до этого всегда был одной из главных звёзд состязания в ОАЭ. Однако в 2015-м он снялся с турнира в Дубае по ходу матча из-за проблем с линзами. Возможно, это повлияло на решение серба на сей раз отправиться в Мексику.



И всё же в Дубае тоже было достаточно именитых игроков — Энди Маррей, Роджер Федерер и Стэн Вавринка. Для них для всех это было первое выступление после Открытого чемпионата Австралии.



Для швейцарцев оно сложилось неудачно. Роджер сенсационно оступился в матче с Евгением Донским. Подробнее об этом событии мы рассказали в нашем материале. А Вавринка проиграл уже в первом круге. Стэн уступил Дамиру Джумхуру. В первом сете швейцарец даже вёл в счёте, но проиграл партию на тай-брейке, а во втором прошлогодний чемпион действовал совсем неудачно.

Прорыв Донского

Для зарубежной публики Евгений Донской стал настоящим открытием. Россиянин начал турнир ещё в квалификации, а в первом круге обыграл Михаила Южного, который немало помогает. И они вместе работают с Борисом Собкиным. Южный остался на турнире после поражения, чтобы поддержать соотечественника.



На следующий день после впечатляющей победы над Федерером Донской вышел на корт против Люка Пуи. При этом единственную очную встречу выиграл россиянин — на US Open-2015, но Люка с тех пор стал игроком другого уровня и здесь, конечно, был фаворитом.



Стоит отметить, что Донской не перегорел после главной победы в карьеры и показал хорошую игру. Люка действовал осторожно и нередко предпочитал более оборонительный подход. В первом сете это чётко сработало в концовке, когда Донской допустил несколько ошибок и уступил партию.



Поначалу во втором сете Пуи смотрелся предпочтительнее, но Донской прошёл через сложные моменты, а потом наконец-то стал цепляться на приёме. С седьмого брейк-пойнта в сете Евгений сделал брейк и перевёл игру в третий сет.



Там он немного потерял концентрацию и отпустил соперника. Однако в середине сета Евгений явно настроился на гейм и сделал обратный брейк с помощью приёма навылет. Шансы на успех были у обоих. В десятом гейме Донской сумел отыграть двойной матчбол, а уже в следующем гейме скрытые матчболы были у него. Евгений снова попробовал выдать приём навылет, но в этот раз не получилось. Во втором матче кряду Донской играл решающий тай-брейк, но здесь Пуи сыграл активно, повёл 5:0 и уже не упустил этот перевес.



Тем не менее стоит отметить, что россиянин поборолся с соперником из топ-15. За этот турнир он добавил сразу 100 очков, что позволило ему вернуться в топ-100. Однако он не планировал отправляться играть квалификацию в Индиан-Уэллсе и Майами. Впереди для Донского серия челленджеров в Китае.

Рекордный тай-брейк

Другой россиянин — Даниил Медведев — дошёл до второго круга, где уступил Филиппу Кольшрайберу. Даниилу в этом матче явно не хватило свежести. После Открытого чемпионата Австралии Медведев выступал на каждой неделе. Перед турниром в Индиан-Уэллсе у него будет около недели отдыха.

А Кольшрайбер следом вышел на матч с Энди Марреем. Британец после Открытого чемпионата Австралии переболел лишаем. Это наверняка сказалось на его не самом уверенном выступлении в первых матчах.



Особенно тяжело ему пришлось в четвертьфинале с Кольшрайбером. Немец выиграл затяжной первый сет на тай-брейке, а вторая партия была ещё длиннее. Теннисисты сыграли абсолютно невероятный тай-брейк — самый продолжительный в основных сетках АТР за десять лет — 31 минута и 38 розыгрышей. В предыдущий раз в АТР до счёта 20:18 добирались Энди Роддик и Жо-Вильфрид Цонга в 2007 году. По ходу тай-брейка Маррей отыграл семь матчболов. В том числе один из них он спас укороченным. А после матча он сказал, что это было одно из его худших решений (хоть оно и сработало) и рекомендовал никому не следовать его примеру.



Проиграв такой драматичный тай-брейк, Кольшрайбер не смог собраться на решающую партию. Весь третий сет продолжался меньше, чем только тай-брейк второй партии. В полуфинале против Пуи Энди справился куда увереннее. За четыре матча против британца Люка ещё не выиграл ни одного сета.

Первый титул Маррея в сезоне

В другой половине сетки сеяные сыграли не так здорово. Гаэль Монфис упустил шанс выбить Федерера из топ-10, проиграв в четвертьфинале Фернандо Вердаско. Испанец провёл отличный турнир. А в полуфинале его соперником был Робин Хасе, который воспользовался открытой частью сетки после поражения Вавринки. Сам Робин выбил из турнира Томаша Бердыха. В полуфинале у Хасе и Вердаско два сета были равными, но в решающей партии преимущество Вердаско было убедительным.