Ройер и Текэу победили на теннисном турнире в ОАЭ в парном разряде

Ройер и Текэу (4-й номер посева) в финале турнира обыграли индийца Рохана Бопанну и поляка Марцина Матковского — 4:6, 6:3, 10:3. Соперники провели на корте 1 час и 20 минут.

В финале одиночного разряда сыграют первая ракетка мира британец Энди Маррей и испанец Фернандо Вердаско.