Ройер и Текэу победили на теннисном турнире в ОАЭ в парном разряде
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Голландец Жан-Жюльен Ройер и румын Хория Текэу, выступающие в парном разряде, выиграли теннисный турнир в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.
Ройер и Текэу (4-й номер посева) в финале турнира обыграли индийца Рохана Бопанну и поляка Марцина Матковского — 4:6, 6:3, 10:3. Соперники провели на корте 1 час и 20 минут.
В финале одиночного разряда сыграют первая ракетка мира британец Энди Маррей и испанец Фернандо Вердаско.
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