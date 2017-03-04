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4 марта 2017, 19:18 | Теннис | Р-Спорт

Ройер и Текэу победили на теннисном турнире в ОАЭ в парном разряде

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Голландец Жан-Жюльен Ройер и румын Хория Текэу, выступающие в парном разряде, выиграли теннисный турнир в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.

Ройер и Текэу (4-й номер посева) в финале турнира обыграли индийца Рохана Бопанну и поляка Марцина Матковского — 4:6, 6:3, 10:3. Соперники провели на корте 1 час и 20 минут.

В финале одиночного разряда сыграют первая ракетка мира британец Энди Маррей и испанец Фернандо Вердаско.
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