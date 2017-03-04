Младенович и Гарсия больше не будут выступать в дуэте
Француженки Кристина Младенович и Каролин Гарсия, занимающие третью строчку парного рейтинга WTA, прекратили сотрудничество. Причина такого решения пока неизвестна. Об этом сообщает репортёр, известный как Jimmie48, в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что за время совместной работы Младенович и Гарсия стали чемпионками четырёх турниров, а также четыре раза выходили в финал.
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