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https://sport.mail.ru/news/tennis/28971823/
4 марта 2017, 18:54 | Теннис | GoTennis.ru

Младенович и Гарсия больше не будут выступать в дуэте

Француженки Кристина Младенович и Каролин Гарсия, занимающие третью строчку парного рейтинга WTA, прекратили сотрудничество. Причина такого решения пока неизвестна. Об этом сообщает репортёр, известный как Jimmie48, в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Француженки Кристина Младенович и <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> занимающие третью строчку парного рейтинга WTA прекратили сотрудничество. Причина такого решения пока неизвестна. Об этом сообщает репортёр известный как Jimmie48 в своём <span class=error>микроблоге</span> на сервисе Twitter. Увеличить
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Напомним, что за время совместной работы Младенович и Гарсия стали чемпионками четырёх турниров, а также четыре раза выходили в финал.
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Новости Тенниса

Дзаламидзе и Кудерметова не смогли пробиться в финал турнира в Куала-Лумпуре в паре

Дзаламидзе и Кудерметова не смогли пробиться в финал турнира в Куала-Лумпуре в паре

Российский дуэт в составе Нателы Дзаламидзе и Вероники Кудерметовой уступил американке Николь Меликар и японке Макото Ниномии со счётом 6/4, 6/7 (2), 7:10 в полуфинале соревнований в Куала-Лумпуре.
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04 марта

Люка Пуйе: Показывал весьма неплохую игру на протяжении 1 часа и 15 минут

Младенович и Гарсия больше не будут выступать в дуэте

Дзаламидзе и Кудерметова не смогли пробиться в финал турнира в Куала-Лумпуре в паре