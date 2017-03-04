Дзаламидзе и Кудерметова не смогли пробиться в финал турнира в Куала-Лумпуре в паре

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Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За это время Дзаламидзе и Кудерметова сделали один эйс, шесть раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали два брейка.

В финале турнира Alya Malaysian Open Меликар и Ниномия встретятся с австралийками Эшли Барти и Кейси Дельаква.