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https://sport.mail.ru/news/tennis/28971659/
4 марта 2017, 18:30 | Теннис | GoTennis.ru

Дзаламидзе и Кудерметова не смогли пробиться в финал турнира в Куала-Лумпуре в паре

Российский дуэт в составе Нателы Дзаламидзе и Вероники Кудерметовой уступил американке Николь Меликар и японке Макото Ниномии со счётом 6/4, 6/7 (2), 7:10 в полуфинале соревнований в Куала-Лумпуре.

Российский дуэт в составе <span class=error>Нателы</span> Дзаламидзе и Вероники Кудерметовой уступил американке <span class=error>Николь</span> <span class=error>Меликар</span> и японке <span class=error>Макото</span> <span class=error>Ниномии</span> со счётом 6/4 6/7 (2) 7:10 в полуфинале соревнований в <nobr>Куала-Лумпуре.</nobr> Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За это время Дзаламидзе и Кудерметова сделали один эйс, шесть раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали два брейка.

В финале турнира Alya Malaysian Open Меликар и Ниномия встретятся с австралийками Эшли Барти и Кейси Дельаква.
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