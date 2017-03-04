Дзаламидзе и Кудерметова не смогли пробиться в финал турнира в Куала-Лумпуре в паре
Российский дуэт в составе Нателы Дзаламидзе и Вероники Кудерметовой уступил американке Николь Меликар и японке Макото Ниномии со счётом 6/4, 6/7 (2), 7:10 в полуфинале соревнований в
Куала-Лумпуре.
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Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За это время Дзаламидзе и Кудерметова сделали один эйс, шесть раз ошиблись при подаче и реализовали три
В финале турнира Alya Malaysian Open Меликар и Ниномия встретятся с австралийками Эшли Барти и Кейси Дельаква.
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