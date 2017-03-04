Куэрри сыграет с Надалем в финале турнира в Акапулько

В полуфинальном матче американский теннисист в трех сетах сломил сопротивление шестой ракетки турнира австралийца Ника Кирьоса — 3:6, 6:1, 7:5. Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Куэрри сделал 13 эйсов против 11 у соперника и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. Счет личных встреч теннисистов стал равным — 1−1.

В финале Куэрри сыграет со второй ракеткой турнира испанцем Рафаэлем Надалем, который оказался сильнее хорвата Марина Чилича, посеянного под 3-м номером.