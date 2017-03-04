Куэрри сыграет с Надалем в финале турнира в Акапулько
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Американец Сэм Куэрри стал вторым финалистом теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет почти 1,5 миллиона долларов.
В полуфинальном матче американский теннисист в трех сетах сломил сопротивление шестой ракетки турнира австралийца Ника Кирьоса — 3:6, 6:1, 7:5. Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Куэрри сделал 13 эйсов против 11 у соперника и реализовал 4
В финале Куэрри сыграет со второй ракеткой турнира испанцем Рафаэлем Надалем, который оказался сильнее хорвата Марина Чилича, посеянного под 3-м номером.
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