Надаль обыграл Чилича и вышел в финал турнира в Акапулько

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В полуфинальном матче Надаль, посеянный на турнире под 2-м номером, за 1 час 25 минут справился с третьей ракеткой турнира хорватом Марином Чиличем — 6:1, 6:2.

В финале Надаль встретится с победителем матча между 6-м сеяным австралийцем Ником Кирьосом и американцем Сэмом Куэрри.