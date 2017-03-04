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4 марта 2017, 10:23 | Теннис | Р-Спорт

Надаль обыграл Чилича и вышел в финал турнира в Акапулько

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль стал первым финалистом теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет почти 1,5 миллиона долларов.

МОСКВА 4 мар — Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль стал первым финалистом теннисного турнира в Акапулько (Мексика) призовой фонд которого составляет почти 15 миллиона долларов. Увеличить
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В полуфинальном матче Надаль, посеянный на турнире под 2-м номером, за 1 час 25 минут справился с третьей ракеткой турнира хорватом Марином Чиличем — 6:1, 6:2.

В финале Надаль встретится с победителем матча между 6-м сеяным австралийцем Ником Кирьосом и американцем Сэмом Куэрри.
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