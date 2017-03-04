Винус Уильямс заявила, что собирается играть в теннис еще долгое время

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«Я планирую играть в теннис еще очень долгое время. До сих пор это является моей сильной мечтой, — сказала 36-летняя Уильямс, отвечая на вопрос, когда она планирует завершить карьеру. — Я очень люблю личные вызовы, а проблемы только мотивируют меня».

Спортсменка также прокомментировала свое возможное участие в Играх 2020 года вместе с сестрой Сереной. «Выступить на Играх в Токио вместе с сестрой — моя абсолютная мечта. Ведь Серена является идеальным партнером. Мне бы понравилось это», — сказала Винус Уильямс.

Винус Уильямс начала профессиональную карьеру в возрасте 14 лет в 1994 году. Четыре раза она становилась олимпийской чемпионкой: один раз в одиночном разряде и три раза в паре с сестрой Сереной. В 2002 году она занимала первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Пять раз американка выигрывала Уимблдонский турнир и два раза Открытый чемпионат США по теннису.

фоторепортаж Серена Уильямс: как выглядит лучшая теннисистка мира за пределами корта В субботу 28 января Серена Уильямс обыграла свою старшую сестру Винус в финале Открытого чемпионата Австралии и завоевала свой 23-й титул на турнирах серии Большого Шлема.

В январе 2017 года сестры Уильямс провели 28-ю очную встречу, встретившись в финале Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн). Серена победила свою сестру со счетом 6:4, 6:4 и завоевала 23-й турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Серена превзошла рекорд немецкой теннисистки Штеффи Граф (22) в Открытой эре (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях).

Серена и Винус Уильямс — единственные в современной истории тенниса сестры, бывшие первыми «ракетками» мира как в парном разряде (в сумме восемь недель), так и в одиночном (Серена — более 179 недель, Винус — 11). В парном разряде американки являются 22-кратными победительницами турниров WTA. В одиночном в активе Серены 72 титула WTA, у Винус — 49 трофеев (из них семь побед на турнирах Большого шлема).