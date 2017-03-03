Светлана Кузнецова: Для меня теннис — это жизнь
Российская теннисистка Светлана Кузнецова поздравила своих болельщиков и всех любителей тенниса с Международным днём этого вида спорта.
«Мне безмерно повезло в тот день, когда родители выбрали для меня теннис, дали возможность играть и путешествовать. Мне было всего семь лет. Тогда ещё в полной мере я не понимала, какой я счастливый человек. Чуть позже, в 14, я раз и навсегда влюбилась в эту игру. Сейчас мне 31, и я ни дня не пожалела об этом выборе. Конечно, были разные моменты, но любовь оставалась неизменной.
Теннис — это не просто игра. Это — жизнь, моя возможность самореализации, совершенствования себя. С ним можно бесконечно развиваться, учиться
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