Светлана Кузнецова: Для меня теннис - это жизнь

«Мне безмерно повезло в тот день, когда родители выбрали для меня теннис, дали возможность играть и путешествовать. Мне было всего семь лет. Тогда ещё в полной мере я не понимала, какой я счастливый человек. Чуть позже, в 14, я раз и навсегда влюбилась в эту игру. Сейчас мне 31, и я ни дня не пожалела об этом выборе. Конечно, были разные моменты, но любовь оставалась неизменной.

Теннис — это не просто игра. Это — жизнь, моя возможность самореализации, совершенствования себя. С ним можно бесконечно развиваться, учиться чему-то новому… И сегодня Международный день тенниса — день моей игры! Поздравляю всех, кто к нему неравнодушен так же, как и я, — написала Кузнецова в своём Instagram.