Дубай. Энди Маррей стал финалистом соревнований

За 1 час 34 минуты, проведённые на корте, первая ракетка мира, 29-летний Энди, записал в свой актив по пять брейков и эйсов, дважды ошибившись при подаче. 23-летний Пуйе, занимающий 15-е место в рейтинге АТР, два раза брал подачу оппонента, сделал два эйса и шесть двойных ошибок. Британец остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:0.

В финале соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Маррей сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.