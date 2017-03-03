Борис Собкин: Федерер подумал, что и дальше всё пойдёт автоматом

— Борис Львович, Вас можно поздравить с успешным выступлением Донского и одержанной им значимой победой.

— Спасибо. Но я бы поставил Жене за этот матч четвёрку, потому что у меня было много вопросов по его приёму мяча и подаче. Только по тактике никаких претензий нет: Донской сыграл именно так, как мы и обговаривали с ним до матча.

— Тем не менее, Ваш подопечный одержал победу. Чем Вы её объясняете?

— Я считаю, что это произошло благодаря самому Жене. Но мне кажется, что после первого сета, победного для Федерера, Роджер подумал, что и дальше всё будет идти автоматом. А когда он спохватился, действовал странно. Но такое у Федерера и раньше бывало.

— Не могу не зацепиться за эти Ваши слова, чтобы не задать следующий вопрос. Некоторые любители тенниса утверждают, что такие неожиданные победы одерживаются неспроста…

— Неадекватных людей много: делают ставки, проигрывают, а потом ищут заговоры. К сожалению, сумасшествие процветает. Я полностью исключаю влияние на результат извне.

— Я не защищаю этих людей, но согласитесь: всё-таки ход матча может вызвать вопросы.

— Да, Федерер вёл в решающем сете со счётом 5/2, а на тай-брейке — 5:1. Миша Южный тоже как-то проиграл Бердыху тай-брейк, на котором вёл 5:2. Я могу сравнить ситуацию на корте с той, когда напряжение, подаваемое на лампочку, увеличивается в три раза, после чего она начинает светить ярко, но недолго. Или представьте, что Вы держите тяжёлый груз на верёвке, стоя на балконе. Вы не сможете удерживать его постоянно: рано или поздно Ваши руки ослабнут и выпустят верёвку. Здесь происходит то же самое: каждый мяч — борьба.

— Шамиль Анвярович Тарпищев сказал, что победа Донского над Федерером должна придать уверенности Евгению. Как Вы думаете, этот успех как-то скажется на дальнейших выступлениях Вашего подопечного?

— Любая победа придаёт силы: тут Тарпищев прав. Но нельзя говорить о том, что будет дальше. У нас были примеры, когда Хачанов или Рублёв одерживали значимые победы, вокруг которых тут же поднимался шум. Бывает, что матч против сто пятидесятого номера мирового рейтинга на «Челленджере» проходит тяжелее, чем встреча с Федерером. Поэтому я бы не стал придавать этому успеху преувеличенное значение. Экстраполяция нулевого порядка здесь не работает: нельзя говорить, что и в дальнейшем Женя автоматически будет играть так же. Всё будет зависеть от целого ряда факторов.

— На турнире в Дубае произошло и ещё одно, думаю важное для Вас, событие: матч Донского с Михаилом Южным. Что Вы ощущали, когда два Ваших ученика вышли на корт сражаться за победу друг с другом?

— Не надо ходить к гадалке, чтобы понять, что в этот момент происходило у меня в душе. Мои эмоции ясны: я не был этому рад. Но с Мишей я работаю 24 года, а нашему сотрудничеству с Женей пошёл третий год. Тем не менее, это тот случай, когда мне жаль, что в теннисном матче не могут победить оба. Главное, что у них замечательные отношения: Миша поддерживает Женю. Оба — профессионалы, которые осознают, что такое противостояние может случиться на турнирах.